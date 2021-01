Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im Dezember nach mehreren Monaten mit rückläufigen Zahlen wieder leicht gestiegen. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte, waren im letzten Monat des Jahres 115.800 Frauen und Männer arbeitslos, 300 oder 0,3 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr waren 19.400 Menschen mehr arbeitslos. Das entspricht einem Plus von 20,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag wie im November bei 5,1 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 4,3 Prozent.

3300 Unternehmen mit insgesamt 24.600 Beschäftigten zeigten Kurzarbeit an. Betroffen waren vor allem die Bereiche Gastronomie, Einzelhandel, Friseur- und Kosmetiksalons. Wegen der Corona-Pandemie war Mitte Dezember der Lockdown nochmals verschärft worden.