Die Anzahl ukrainischer Schülerinnen und Schüler, die an Schulen und Berufsschulen in Deutschland aufgenommen wurden, ist weiter gestiegen. Wie die Kultusministerkonferenz (KMK) am Mittwoch mitteilte, waren es in der vergangenen Woche mittlerweile 144.000 Kinder und Jugendliche - ein Zuwachs um gut 5000 im Vergleich zur Vorwoche. Die meisten sind bisher in Bayern (26.231), Nordrhein-Westfalen (24.662) und Baden-Württemberg (19.198) untergekommen.

Die Zahlen sind seit dem russischen Überfall auf die Ukraine Ende Februar stetig angestiegen. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) rechnet mit einem weiteren Anstieg. „Viele Bundesländer sind mit der Schulpflicht bisher pragmatischer umgegangen, auch weil die Kinder digital aus der Ukraine unterrichtet wurden“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. „Aber nach den Sommerferien wird die Schulpflicht sicher überall greifen und es wird schon deshalb mehr ukrainische Schülerinnen und Schüler geben.“

Insgesamt werden in Deutschland etwa elf Millionen Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

