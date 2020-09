Lautes Dröhnen und nächtlicher Feuerschein am Himmel – die Fackel des BASF-Steamcrackers ist in den vergangenen Tagen mehrfach in Betrieb gewesen. Vor allem im werksnahen Oppau fühlen sich deshalb Anwohner belästigt. In der BASF-Umweltzentrale sind deshalb auch einige Bürger vorstellig geworden, wie der Chemiekonzern auf Anfrage mitteilte. Die 140 Meter hohe Fackel des Steamcrackers sei seit Mittwochvormittag ausgeschalten, sagte eine Firmensprecherin. Die Hochfackel war vergangene Woche wegen Auslastungsschwankungen und diese Woche wegen eines technischen Defekts in Betrieb. Andere Fackeltätigkeiten seien auf die schrittweise Inbetriebnahme der neuen Acetylenanlage im Werksnorden zurückzuführen. Anwohner könnten sich auf der Firmenhomepage oder über ein Infotelefon (0621/604040) informieren.