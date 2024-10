Der FSV Mainz 05 hat sich erstmals zum deutschen Meister im Amputiertenfußball gekrönt. Die Rheinhessen mit drei Pfälzern im Team bezwangen im Endspiel in Berlin den Hamburger SV dank eines Treffers von Christian Heintz mit 1:0. Das Pfälzer Trio - César Leszinski (Speyer), Marcel Herrmann (Schwegenheim) und Florian Fischer (Neupotz) - war bereits 2021, damals in Diensten von Anpfiff Hoffenheim, Meister geworden. „Verdient“ nannte Fischer nun den Triumph mit Mainz. Als Titelverteidiger war in Berlin Fortuna Düsseldorf angetreten, die Rheinländer sicherten sich am Wochenende im kleinen Finale gegen Hoffenheim, das die Mainzer im Halbfinale ausgeschaltet hatten, den dritten Platz.