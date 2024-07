Wegen kurzfristig angesetzter Bauarbeiten fahren am kommenden Wochenende Züge der wichtigsten Pfälzer Regional-Express-Linie nicht bis Mannheim. Tückisch ist das vor allem für Reisende, die in Mannheim in einen ICE umsteigen wollen.

Wer von der Baustelle nichts weiß, kommt am Samstag, 20. Juli, und Sonntag, 21. Juli, mit einem betroffenen Regional-Express (RE) aus Richtung Saarbrücken nur bis Ludwigshafen Hauptbahnhof und muss dort in die nächste S-Bahn umsteigen. Die ICE, die in Mannheim relativ kurz nach der planmäßigen Ankunft des RE abfahren, werden dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht. Welche Züge im einzelnen betroffen sind, ist der Online-Auskunft der DB noch nicht zu entnehmen. Dort heißt es derzeit lediglich: „Wegen kurzfristigen Bauarbeiten entfallen am Wochenende 20./21.7. viele Züge des RE1 zwischen Ludwigshafen Hbf und Mannheim Hbf. Die Ausfälle sind ab Freitag, den 19.7. auf bahn.de und im DB Navigator sichtbar.“

Wer seinen Anschluss in Mannheim erreichen will, muss wohl in vielen Fällen mit einer früheren S-Bahn nach Mannheim fahren. Dadurch verlängert sich die Fahrzeit vor allem aus der Westpfalz erheblich.