Eine recycelte Hose basierend auf Altreifen: Das Outdoor-Sport-Unternehmen Vaude will im März 2022 eine Hose auf den Markt bringen, die robust und nachhaltig zugleich sein soll. Als Rohstoff werden dafür chemisch recycelte Altreifen verwendet. Die BASF speist dazu Pyrolyseöl aus Altreifen in ihren Produktionsverbund in Ludwigshafen ein und ersetzt so teilweise fossile Ressourcen. Das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Tettnang will so gemeinsam mit dem Ludwigshafener Chemie-Unternehmen Abfallmengen verringern und Ressourcen schonen.

„Wir möchten Vorreiter sein, wenn es darum geht, eine Kreislaufwirtschaft für unsere Funktionsbekleidung aufzubauen. Unser Ziel ist, einen messbaren Beitrag für die Umwelt zu leisten“, erklärte Vaude-Innovation-Manager René Bethmann. Durch die Nutzung von Ultramid Ccycled der BASF könne der CO 2 -Fußabdruck um mehr als die Hälfte reduziert werden. Ähnlich äußerte sich Christoph Gahn, Vice President Business Management Polyamide der BASF: Ultramid Ccycled könne für die Herstellung qualitativ hochwertiger Textilien eingesetzt werden. „Bei der Herstellung sparen wir fossile Rohstoffe ein und bieten unseren Kunden einen reduzierten CO 2 -Fußabdruck.“