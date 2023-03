US-Ski-Star Mikaela Shiffrin hat beim Slalom in Are am Samstag ihren 87. Weltcup-Sieg gefeiert und ist damit auf den Tag genau zwölf Jahre nach ihrem Debüt im Weltcup zur alleinigen Rekordhalterin im alpinen Skirennsport aufgestiegen. Zuvor hatte sie sich die Bestmarke für die meisten Erfolge mit dem Schweden Ingemar Stenmark geteilt.

Im schwedischen Are, wo sie im Dezember 2012 erstmals Platz eins belegt hatte, gewann sie überlegen vor Wendy Holdener aus der Schweiz (+0,92 Sekunden) und Anna Swenn Larsson aus Schweden (+0,95). Die WM-Dritte Lena Dürr verbesserte sich im Finale vom siebten auf den sechsten Rang, ihre fünfte Podestplatzierung in dieser Weltcupsaison verpasste sie um 1,08 Sekunden. Dürr ist damit für den letzten Slalom beim Finale ab Mittwoch in Andorra qualifiziert, ebenso zwei Teamkolleginnen: Emma Aicher sicherte sich die Teilnahme mit Rang elf, Jessica Hilzinger behauptete als 20. im Rennen den 25. Platz in der Weltcup-Wertung - und damit den letzten Platz, der zur Finalteilnahme berechtigt.