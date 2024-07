Während der fünfmonatigen Sperrung der Riedbahn, die am Montag, 15. Juli, beginnt, fahren keine direkten Züge von Mannheim zum Frankfurter Flughafen.

Anstelle der ICE, die ausfallen oder umgeleitet werden, bietet die Deutsche Bahn (DB) einen als „IC Bus“ deklarierten Ersatzbus mit einer planmäßigen Fahrzeit von rund einer Stunde an. Per Zug ist der Frankfurter Flughafen von Mannheim während der Riedbahn-Sperrung nur mit Umsteigen in Mainz, Frankfurt Hauptbahnhof oder zeitweise auch Darmstadt zu erreichen. Nähere Informationen zu den Auswirkungen der Riedbahn-Sperrung auf das ICE-Angebot in Mannheim finden Sie hier.

