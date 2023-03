Wegen des ganztägigen Warnstreiks der Eisenbahnergewerkschaft EVG fallen am Montag, 27. März, alle Regionalzüge der Deutschen Bahn (DB) in Rheinland-Pfalz, der Rhein-Neckar-Region, im Saarland und in Hessen komplett aus.

Bereits am Donnerstag hatte die DB mitgeteilt, dass am Montag bundesweit sämtliche Fernzüge ausfallen. Nach RHEINPFALZ-Informationen fiel eine ähnliche Entscheidung nun auch für den Regionalverkehr in Rheinland-Pfalz, der Rhein-Neckar-Region, im Saarland und in Hessen. Dies betrifft auch sämtliche Züge der S-Bahn Rhein-Neckar. Grund dafür ist vor allem, dass wegen absehbarer Streiks von Fahrdienstleitern in Stellwerken Züge, die losfahren würden, nicht weit kämen.

