Im Werk Rheintal der Frosta AG in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) sind am Montag die Mitarbeiter im Schnellverfahren auf das Coronavirus getestet worden. Dabei hätten sich keine weiteren Infektionsfälle ergeben, teilte das Unternehmen am Nachmittag auf Anfrage mit. In der vergangenen Woche hatte es in der Niederlassung des Tiefkühlkost-Herstellers einen Corona-Ausbruch gegeben: 45 Beschäftigte waren positiv getestet worden. Seit Donnerstag sind nach Angaben von Frosta keine weiteren Fälle hinzugekommen. Vom zuständigen Gesundheitsamt war dazu am Montag keine Auskunft zu bekommen.

Unternehmen kündigt weitere Tests an

Eine Pressesprecherin des Unternehmens kündigte für Mittwoch zusätzlich zu den Antigen-Schnelltests PCR-Tests an. Wie es zu dem Ausbruch kam, ist weiter unklar. Das Gesundheitsamt ist noch dabei, die Infektionsketten nachzuverfolgen. Die infizierten Mitarbeiter wohnen in Bobenheim-Roxheim und der näheren Umgebung und nicht in Gemeinschaftsunterkünften.