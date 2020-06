Ein stark alkoholisierter 39-Jähriger hat am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Speyer eine 18-Jährige sowie eine 44 Jahre alte Frau mit einem Brotmesser bedroht. Laut Polizei konnte der Täter widerstandslos festgenommen werden, bevor Schlimmeres geschehen konnte. Die Beamten hatten ihm zuvor damit gedroht, einen sogenannten Taser, also einen Elektroschocker gegen ihn einzusetzen. Als Grund für seine Tat gab der 39-Jährige an, sich ausgesperrt und mit dem Brotmesser versucht zu haben, die Tür aufzubekommen. Da ihm das aber nicht gelungen sei, habe er die Beherrschung verloren und sei über den Parkplatz gelaufen. Er habe aber niemanden verletzten wollen. Der Mann verbrachte daraufhin die Nacht auf Samstag in der Gewahrsamszelle.