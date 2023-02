Am Samstag findet gegen 11.45 Uhr ein Sirenentest statt. In den vergangenen Tagen wurden in Grünstadt, Asselheim und Sausenheim neue Sirenen installiert und angeschlossen. Insgesamt gibt es im Stadtgebiet einschließlich der beiden Ortsteile fünf Standorte (Rathaus, Feuerwehr, Stadtwerke in der Max-Planck-Straße, Im Auweg, Sportplatz in Sausenheim).