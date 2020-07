Weil eine Zwölfjährige in einem Bahnhofsschließfach eingesperrt war, ist am Samstagabend in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) die Polizei angerückt. Die Beamten berichten: Die Jugendliche war zum Spaß hineingeklettert. Doch dann stieß ein Freund versehentlich die Tür zu, und die ließ sich anschließend nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr hat das Mädchen schließlich befreit.