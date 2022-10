Der Prototyp des neuen Akku-Hybrid-Triebwagens von Stadler kommt am Freitag, 7. Oktober, nach Zweibrücken.

Der neue Triebwagen, der ab Ende 2025 planmäßig auf der Linie von Saarbrücken über Zweibrücken nach Pirmasens eingesetzt werden soll, wired morgen einen Abstecher auf seine künftige Einsatzstrecke machen. Der Zug soll 9.27 Uhr ab Saarbrücken fahren und Zweibrücken um 10.08 Uhr erreichen. In Rohrbach, wo die Strecke nach Zweibrücken von der elektrrifizierten Hauptstrecke abzweigt, soll das Umschlaten auf den Batteriebetrieb demonstiert werden.

Der Prototyp des Akku-Flirt war bereits am 30. September beim Auftakt der Jubiläumsfeier „175 Jahre Eisenbahn in Rheinland-Pfalz“ in Ludwigshafen zu sehen.

Näheres über den Flirt Akku und den neuen Triebwagen für den deutsch-französischen Regionalverkehr finden Sie hier.