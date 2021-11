Ab Ende 2025 werden auf vielen Pfälzer Bahnstrecken die heute eingesetzten Diesel-Fahrzeuge von elektrischen Akku-Hybrid-Fahrzeugen abgelöst. Liefern wird die Fahrzeuge Stadler, der Auftrag für den Betrieb geht an die Deutsche Bahn (DB).

Der für den regionalen Bahnverkehr in die Pfalz zuständige Zweckverband in Kaiserslautern und das Mainzer Klimaschutzministerium gaben am Freitag bekannt, dass DB Regio den Zuschlag für den Betrieb auf den Strecken in der Süd- und Westpfalz bekommen hat. Ende 2025 beginnt der Einsatz der neuen Flirt-Akku-Triebwagen auf den Linien von Kaiserslautern über Neustadt und Landau nach Karlsruhe sowie von Pirmasens über Zweibrücken nach Saarbrücken. Ein Jahr später folgen dann die Linien von Pirmasens nach Landau und Kaiserslautern, von Kaiserslautern nach Kusel und Lauterecken sowie von Winden nach Bad Bergzabern. Akku-Hybrid-Triebwagen können Strom sowohl aus einer Batterie als auch aus der Oberleitung ziehen.