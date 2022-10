Das 86. Lufttransportgeschwader führt diese Woche auf dem Flugplatz Ramstein seine vierteljährliche Routineübung durch, um die Einsatzfähigkeit und Bereitschaft in Krisen zu bewerten. Dies teilt die Pressestelle der Airbase mit. Diese Übungsreihe begann 2018 und wird seitdem vierteljährlich fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau und der Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft des Liegenschaftspersonals liegt und verschiedene Szenarien wie Logistik- und Frachtbewegungen, Notfallplanung, Zwischenfälle mit Flugzeugen und Notfalleinsätze beinhaltet. Während der sogenannten Operation-Varsity kann es an allen Toren des Flugplatzes Ramstein, des Militärgeländes Vogelweh/Pulaski und Einsiedlerhof sowie in der gesamten Militärkommune Kaiserslautern zu Verkehrsbehinderungen kommen. Anwohner und Arbeitnehmer in der Militärkommune Kaiserslautern werden an diesen Tagen möglicherweise Lautsprecherdurchsagen, Sirenen oder andere laute Geräusche wahrnehmen.