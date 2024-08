Am Montagmorgen hat es in der Ludwigshafener Fußgängerzone einen Taser-Einsatz der Polizei gegen einen 24-Jährigen gegeben. Der Mann hielt sich laut Polizei um 5 Uhr morgens in einer Bäckereifiliale auf, in die er wohl in der Nacht durch eine nicht richtig verschlossene Tür gelangt war; ein Mitarbeiter der Bäckerei fand ihn dort. Der 24-Jährige habe von den Backwaren gegessen und einen Teil der Einrichtung beschädigt, schreibt die Polizei weiter. Er sei aggressiv gewesen und habe sich auch beim Eintreffen der Polizei nicht beruhigt. Einen Beamten, der ihn am Davonlaufen hindern wollte, stieß er weg. Als die Polizisten ihn fesseln wollten, habe er versucht, sie zu treten und zu schlagen. Daraufhin hätten die Beamten das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG, volkstümlich „Taser“) gegen ihn zum Einsatz gebracht. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde; den Rest der Nacht verbrachte er in Polizeigewahrsam. Er muss sich wegen Hausfriedensbruchs, Diebstahls, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.