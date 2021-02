Auch im zweiten Auswärtsspiel bei den Schwenninger Wild Wings gingen die Adler Mannheim als Sieger vom Eis. Mit einem 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) am Freitagabend untermauerten die Mannheimer ihre Spitzenposition in der Südgruppe der Deutschen Eishockey-Liga. Eine entscheidende Rolle kam dem Überzahlspiel zu, das die Mannheimer in einer ganz wichtigen Phase viel besser zu nutzen wussten. Als ausgebufftes Schlitzohr erwies sich einmal mehr Adler-Stürmer Ben Smith.

Die Tore: 1:0 MacQueen (Weber) 4:03, 1:1 Krämmer (Plachta, Smith) 9:46, 1:2 Smith (Katic, Plachta) 16:42, 1:3 Eisenschmid (Katic) 36:41, 1:4 Wolf (Smith, Plachta) 43:10, 1:5 Katic (Eisenschmid, Leier) 53:21, 2:5 Turnbull 55:59