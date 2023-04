Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Führung gingen die Gastgeber aus Schwenningen. Aber auch im zweiten Auswärtsspiel bei den Schwenninger Wild Wings gingen die Adler Mannheim als Sieger vom Eis. Mit einem 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) untermauerten sie am Freitagabend ihre Spitzenposition in der Südgruppe der Deutschen Eishockey-Liga.

„Von Anfang an bereit sein.“ Die Vorgabe von Adler-Trainer Pavel Gross erfüllte das Team nur zum Teil. Zwar hatten die Mannheimer von Beginn an ein leichtes Übergewicht, in Führung