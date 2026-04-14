Die Adler Mannheim haben in der Halbfinalserie gegen den EHC München ihren ersten Matchpuck vergeben. Vor 10.583 Zuschauern verloren die Adler in der bayrischen Landeshauptstadt das vierte Halbfinalduell mit 1:5 (1:1; 0:1; 0:3). Dabei hatten die Mannheimer, beflügelt von einer 3:0-Führung im Rücken, ein gutes Auftaktdrittel erwischt und konnten durch Kristian Reichel (13.) schnell die Münchner Führung von Anthony Brooks (7.) ausgleichen, wurden jedoch ab dem zweiten Abschnitt von Minute zu Minute passiver. Folgerichtig deshalb der Sieg des EHC, für den Yasin Ehliz (18.), Patrick Hager (36.), Markus Eisenschmid (36.) und Konrad Abeltshauser (56.) zum klaren Endstand trafen. Die Adler brauchen in der Best-of-seven-Serie weiterhin noch einen Sieg zum Finaleinzug. Die nächste Chance dazu haben sie vor eigenem Publikum am Freitagabend in Spiel fünf.