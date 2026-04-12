Eishockey Adler Mannheim ganz nah am Finale

Die Adler-Spieler jubeln nach dem 1:0.
Die Adler-Spieler jubeln nach dem 1:0.

Die Adler Mannheim gewannen am Sonntag das dritte Spiel der Halbfinal-Serie gegen den EHC Red Bull München mit 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) und sind nur noch einen Sieg vom Erreichen des Finales entfernt. In einer erneut engen Partie zwischen Mannheim und München sorgte Mannheims Nationalstürmer Justin Schütz für den Unterschied. Der 25-Jährige erzielte erst das 1:0 (40. Minute), dann traf erneut zum 2:1 (52.). Anthony Greco (59.) und Tom Kühnhackl (59.) machten am Ende alles klar. Am Dienstag (19.30 Uhr) haben die Adler in München die erste Gelegenheit, die Serie zu beenden.

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