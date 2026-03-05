Endspurt in der Punktrunde der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) – und die Adler Mannheim befinden sich weiter im Kampf um einen Tabellenplatz, der im Play-off-Viertelfinale einen Heimvorteil verhießt. Ein Stück weit kamen sie im Derby gegen die Löwen Frankfurt vor über 12.000 Zuschauern am Mittwochabend durch den 4:3-Sieg nach Verlängerung weiter. Die Tore für die Adler erzielten Zach Solow, Nick Mattinen, Anthony Greco und – entscheidend in der Overtime – Kristian Reichel. „Wir hätten unsere Chancen besser nutzen und vielleicht früher alles klar machen müssen, aber am Ende haben wir den Sieg geholt und nehmen das Positive mit“, befand Stürmer Matthias Plachta. Damit liegen die Adler nun auf Rang drei, einen Zähler hinter den Straubing Tigers. Am Freitag geht es mit dem bereits ausverkauften Heimspiel gegen den klaren Tabellenführer Kölner Haie weiter.