Die Adler Mannheim feierten am Donnerstag ihren sechsten Sieg in Folge. Mit 2:0 (1:0, 1:0 und 0:0 ) gewann das Team von Pavel Gross gegen die Kölner Haie. Damit haben die Adler nun nur noch zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter EHC Red Bull München. Den Abend eröffnete Mannheims Neuzugang Jordan Szwarz, der im Powerplay seinen ersten Treffer für die Adler markierte. Plachta zog von halbrechts ab, der Kanadier hielt am linken Pfosten stehend die Kelle hin und sorgte für die 1:0-Führung (12.). Die wurde in der 35. Minute erhöht, als Ilori Melart mit einem sehenswerten Rückhandpass den frei stehenden Andrew Desjardins vor dem Haie-Tor bediente. Der Center ließ sich diese Chance nicht nehmen und schob, ebenfalls mit der Rückhand, ein. Es war ein Tor aus dem Nichts, denn das zweite Drittel gehörte eher den Kölnern als den Hausherren. Der letzte Spielabschnitt gestalteten die Teams ausgeglichen. Trotz bester Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 2:0 für die Adler.