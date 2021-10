Die Adler Mannheim sind in der Champions Hockey League (CHL) vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen. Mit einem 5:2-Erfolg bei Lausanne HC in der Schweiz feierte der Tabellenführer der Gruppe C den vierten Sieg im fünften Spiel. Die Treffer für die Gäste erzielten Lean Bergmann (2), Jordan Szwarz, Matthias Plachta und Nigel Dawes.