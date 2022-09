Beim Absturz eines kleinmotorigen Flugzeugs auf den Parkplatz eines vollen Zirkuszeltes in Duisburg sind am Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine sei nach dem Aufprall auf dem Platz – ein altes Güterbahnhofsgelände unweit der A59 – in Brand geraten, berichteten Polizei und Feuerwehr. Der Absturz ereignete sich während einer laufenden Zirkusshow mit rund 900 Besuchern, wie ein Feuerwehrsprecher am Unglücksort schilderte. Der Zelteingang war nur etwa 50 Meter von der Absturzstelle entfernt. Über den genauen Unfallhergang und die Ursache könne man noch keine Angaben machen, hieß es auf Ermittlerseite am Sonntagabend.