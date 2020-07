Geschafft: Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat unter Corona-Bedingungen ihr Musikfest in Speyer gestemmt. Seit Donnerstag gab es zehn Konzerte an unterschiedlichen Orten in der Stadt. Ganz anders, als eigentlich geplant. Aber die Tatsache, dass ein Festival mit Livemusik überhaupt stattfinden konnte, ist ein wichtiges Lebenszeichen, nicht nur des Orchesters, sondern der Kultur in der Region überhaupt. Für das Abschlusskonzert unter dem Motto „Abflug“ am Sonntagabend in der Speyerer Gedächtniskirche hatte Chefdirigent Michael Francis Werke von Bohuslav Martinù, Aaron Copland und Arturo Marquez ausgewählt.

Eine ausführliche Konzertbesprechung lesen Sie hier: