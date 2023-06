Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geschafft: Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat unter Corona-Bedingungen ihr Musikfest in Speyer gestemmt. Seit Donnerstag gab es zehn Konzerte an unterschiedlichen Orten in der Stadt. Ganz anders als eigentlich geplant. Aber die Tatsache, dass ein Festival mit Livemusik überhaupt stattfinden konnte, ist ein wichtiges Lebenszeichen, nicht nur des Orchesters, sondern der Kultur in der Region überhaupt.

Es bleibt alles ganz anders, und es bleibt schwierig. Ungewohnt. Konzertgenuss auf Abstand eben. Und mit Diskussionen im Publikum, weil ein Mann die Regeln ignoriert und sich in eine Bank setzten will, die