Seit Mitte Juli laufen Instandsetzungsarbeiten am Autobahnkreuz Landstuhl. Die Überleitung von der A6 Richtung Saarbrücken auf die A62 in Richtung Pirmasens sowie die Überleitung von der A62 Richtung Trier auf die A6 in Richtung Saarbrücken sind seitdem gesperrt. Nun ist bis Mitte Oktober zusätzlich an der A6 Richtung Saarbrücken die Sperrung der Überleitung auf die A62 in Richtung Trier notwendig. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes Niederlassung West mit. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt hier auf der A6 über die Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau. Von dort wird der Verkehr zurückgeführt.