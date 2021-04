Der Industriekonzern ABB verzeichnete in Deutschland nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2020 trotz einer von der Pandemie deutlich eingebremsten Konjunktur einen soliden Auftragseingang und Umsatz. 2020 sei neben den pandemiebedingten Herausforderungen vor allem durch die Umsetzung der strategischen Neuausrichtung des Konzerns und der erfolgreichen Ausgliederung des Geschäftsbereichs Stromnetze gekennzeichnet, teilte das Unternehmen in Mannheim mit. Der Auftragseingang verringerte sich demnach gegenüber dem Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 2,75 Milliarden Euro. Der Umsatz ging gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent auf 2,67 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis betrug 207 (2019: 210) Millionen Euro. Am 31. Dezember beschäftigte ABB in Deutschland rund 8400 Mitarbeiter.