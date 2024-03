Ab Montag, 4. März, ist die Zugstrecke durchs Alsenztal für fünf Wochen komplett gesperrt. In dieser Zeit wird im Auftrag der Deutschen Bahn der Gleiskörper umfassend saniert. Zwischen Kaiserslautern und Alsenz verkehren ab kommender Woche bis Sonntag, 7. April, keine Züge, teilt der für den regionalen Bahnverkehr in der Pfalz zuständige Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (ZÖPNV) Rheinland-Pfalz Süd mit. „Viele bauliche Anpassungen wurden gebündelt und werden nun gleichzeitig umgesetzt“, informierte Sprecher Fritz Engbarth auf Anfrage der RHEINPFALZ. 23,5 Millionen Euro investiert die Bahn nach eigener Auskunft in die Modernisierung der Strecke, auf 17 Kilometern Länge werden Gleise, 17 Weichen und zehn Bahnübergänge erneuert. Auch der ZÖPNV sei über den Umfang des Bauvorhabens überrascht gewesen, so Engbarth. Mehr zum Thema lesen Sie hier.

Infos

Die Fahrzeiten der Ersatzbusse sind zu finden unter www.bahn.de und www.vlexx.de, in der DB Navigator-App sowie bei den Onlineangeboten der Verkehrsverbünde VRN und RNN.



Über Lage der Haltestellen des Ersatzverkehrs informiert ferner die Seite www.bahnhof.de.



Auskunft zu Bauarbeiten und Fahrplanänderungen gibt es bei der kostenlosen Bahn-Hotline unter 0800 599 6655 oder im Internet unter www.bauinfos.deutschebahn.com.



Fahrräder können in den Bussen aus Kapazitätsgründen nicht mitgenommen werden.



Weil die Fahrkartenautomaten nicht versetzt werden können, sollte für den Kauf einer Fahrkarte mehr Zeit als üblich eingeplant werden. Dies gilt insbesondere für Münchweiler, weil sich dort die Bushaltestelle nicht in Bahnsteignähe befindet.