Die Stadt Bad Dürkheim stellt ab Karfreitag eine Corona-Schnelltest-Möglichkeit auf dem Wurstmarkt-Parkplatz zur Verfügung. In einem Zelt werden Kapazitäten für bis zu 48 Personen pro Stunde geschaffen.

Über Ostern wird das Testzentrum von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein, danach voraussichtlich jeweils von Freitag bis Sonntag, um die bereits gut eingespielten Angebote von Apotheken und Ärzten unter der Woche zu ergänzen. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt.

Ergebnis innerhalb von 20 Minuten

„Wir denken natürlich an den Besuch der Außengastronomie in Bad Dürkheim, der mit dieser Testmöglichkeit an den Wochenenden erleichtert werden soll“, wird Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) in einer Mitteilung zitiert. „Zusätzlich werden sicher einige Bürgerinnen und Bürger das Angebot über Ostern nutzen, um bei Familienbesuchen Infektionsketten auszuschließen.“ Getestet werden nur Personen, die keine Corona-Symptome aufweisen. Das Ergebnis des Schnelltests wird laut Stadtverwaltung innerhalb von etwa 20 Minuten per E-Mail übermittelt.

Die Anmeldung und Buchung eines Testtermins ist ab Donnerstag, 1. April, 15 Uhr, möglich und erfolgt ausschließlich online über www.bad-duerkheim.de/schnelltests.