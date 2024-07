Ab Dienstag, 16. Juli, gilt auf den S-Bahn-Linien von Mannheim über Neustadt und Kaiserslautern nach Homburg und von Mannheim über Speyer nach Germersheim wieder der Regelfahrplan.

Damit fahren von Mannheim bis Kaiserslautern und Germersheim die S-Bahn-Züge wieder halbstündlich. Für einige Wochen war das Angebot auf einen Stundentakt ausgedünnt worden, um das von Personalknappheit geplagte Ludwigshafener Stellwerk zu entlasten. Die Deutsche Bahn (DB) hofft nun, dass das Stellwerk für die kommenden Monate gerüstet ist, in denen sich zusätzliche Belastungen durch die Sperrung der Riedbahn ergeben.

Mit der Rückkehr zum Regelfahrplan entfallen die wegen der Ausdünnung des S-Bahn-Angebots eingerichteten Zusatzhalte der Regional-Express-Linie RE1. Die meisten RE1-Züge hatten zusätzlich in Haßloch und an beiden Ludwigshafener Innenstadtbahnhöfen (Hauptbahnhof und Mitte) gehalten. Künftig hält der RE1 wieder nur einmal in Ludwigshafen, meist in Ludwigshafen Mitte, im Berufsverkehr aber teilweise stattdessen am Hauptbahnhof.

Weitere Informationen zum Bahnfahrplan in den nächsten Wochen und Monaten finden Sie hier.