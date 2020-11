Die A63 zwischen dem Autobahndreieck Kaiserslautern und der Anschlussstelle Sembach wird am Wochenende gesperrt. Das hat das Autobahnamt Montabaur mitgeteilt. Das Autobahnamt lässt damit ein weiteres Teilstück der Autobahn zwischen den beiden Anschlussstellen mit einer neuen Asphaltdecke versehen. Der Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Mainz wird am Freitagabend gegen 18 Uhr für den Verkehr gesperrt. Am Sonntag, 22. November, soll der Streckenabschnitt bis spätestens um 18 Uhr wieder zur Verfügung stehen. Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke U41 erfolgt wie in der Vergangenheit vom Autobahndreieck Kaiserslautern über die Landesstraße 401 nach Mehlingen und zur Anschlussstelle Sembach. Die Fahrtrichtung Kaiserslautern ist von der Sperrung nicht betroffen. Die Vollsperrung ist aus Arbeitsschutzgründen notwendig, weil die Fahrbahnbreite sehr gering ist.