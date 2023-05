[Aktualisiert: 19.24 Uhr] Nach einem Unfall zwischen dem Kreuz Waldorf und der Anschlussstelle Kronau war die A5 in Richtung Karlsruhe den Montagnachmittag über gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Unfall mehrere Fahrzeuge beteiligt, vier der Insassen trugen leichte Verletzung davon und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Verletzungen sind nach Angaben eines Polizeisprechers glimpflich gemessen an der Größe des Trümmerfelds auf der Autobahn. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt. Laut Polizei hatte sich wegen Gaffern auf der Fahrbahn in Richtung Heidelberg ebenfalls ein Stau gebildet.