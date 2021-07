Auch in der kommenden Saison ist Ludwigshafen ein Punkt auf der Landkarte in der Handball-Bundesliga. Mit einem 28:10 (14:5) gegen den TV Engers sicherten sich die A-Juniorinnen der JSG Mundenheim/Rheingönheim einen der beiden Startplätze des Südwestdeutschen Verbandes in der Jugend-Bundesliga. Nach dem 26:23-Erfolg am Samstag in Engers hätte den Ludwigshafenerinnen im Heimspiel am Sonntag ein einfacher Sieg genügt. Es wurde eine Demonstration. Nach elf Minuten und dem 7:2 durch Johanna Werthmann war die Partie entschieden. Engers war zu keinem Zeitpunkt in der Lage, die starke 6-0-Deckung der Gastgeberinnen auseinanderzuspielen. Emelie Volkmer in Halbzeit eins und Luna Gebhardt im zweiten Durchgang waren dazu im Tor ein sicherer Rückhalt. Entsprechend zufrieden war JSG-Trainer Marcus Muth: „Jetzt fügen wir dem Ganzen also auch noch ein Kapitel Bundesliga hinzu.“ Ganz zufrieden konnte er aber nicht sein. Zu hoch dafür auch die Fehlerquote seiner Mannschaft. „Das lag zum Großteil an der Nervosität.“ Auch daran wird er nun den Sommer über mit seiner Mannschaft arbeiten.