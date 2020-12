Ein 88-jähriger Garagenbesitzer hat am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr einen Dieb überrascht, der mit einer Taschenlampe vor seiner offenen Garage in der Contwiger Hauptstraße stand. Der unbekannte Mann rannte daraufhin davon. Als der Besitzer in der Garage und im Nebenraum nachschaute, stellte er fest, dass eine elektrische Kettensäge und eine elektrische Teleskop-Astsäge fehlten. Der Schaden beträgt 400 Euro. Die Garage war zur Tatzeit geschlossen, aber nicht verschlossen. Das teilte die Polizei mit. Sie bittet Zeugen um Hinweise an die Telefonnummer 06332/9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de. Eine Beschreibung des Täters gibt es nicht.