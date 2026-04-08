Von Taschendieben bestohlen worden ist am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr eine 79-Jährige am Speyerer Hauptbahnhof. Nachdem die Seniorin beim Verlassen der Bahnhofshalle in Richtung Bahnsteig angerempelt worden war, stellte sie laut Polizei das Fehlen ihres Mobiltelefons fest, das sie in einer über die Schulter getragenen Handtasche aufbewahrt hatte. Den Mann, der sie anrempelte, konnte die Frau beschreiben: unter 30 Jahre alt, dunkelhaarig, südländischer Phänotyp und „gut angezogen“ (dunkle Hose, dunkle Jacke). Zudem roch er stark nach Cannabis. Mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem verdächtigen Mann geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.