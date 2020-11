679 neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 meldet das Landesuntersuchungsamt am Dienstag (Stand: 14.05 Uhr) für Rheinland-Pfalz seit dem Vortag. Das sind 22.449 Fälle seit Beginn der Pandemie; 12.776 Menschen gelten als genesen, 245 mehr als am Vortag. Die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Verstorbenen erhöht sich um sieben weitere Fälle auf nun 301. Vier dieser Todesfälle fallen auf pfälzische Kommunen: Germersheim, Stadt Kaiserslautern, Kreis Kusel und die Stadt Ludwigshafen (jeweils ein Todesfall).

In der Pfalz gibt es gegenüber dem Vortag 238 neu gemeldete Infektionen. Das sind 7190 Fälle seit Beginn der Pandemie; 4086 Pfälzerinnen und Pfälzer gelten als genesen, 59 mehr als am Vortag. Die Anzahl der in Verbindung mit einer Infektion gestorbenen Personen in der Pfalz erhöht sich auf 74.

Fast überall in den pfälzischen Kommunen hat es deutliche Anstiege der Zahlen gegeben. Allein in der Stadt Ludwigshafen waren es innerhalb eines Tages 50 neue Fälle. Nur in Zweibrücken ist kein einziger neuer Fall hinzugekommen.

In Zweibrücken ist auch der 7-Tage-Inzidenzwert am niedrigsten (55). Die Chancen stehen gut, dass Zweibrücken in den kommenden Tagen nicht mehr rot auf der Corona-Warnampel stehen hat. Den zweitniedrigsten Wert hat der Rhein-Pfalz-Kreis (62). Die höchsten Werte weist Germersheim (179) auf. Direkt danach kommen die Stadt Kaiserslautern (152), der Kreis Kaiserslautern (148) und der Kreis Kusel (142).