Im Zuständigkeitsbereich der pfälzischen Gesundheitsämter sind dem Landesuntersuchungsamt (LUA) am Mittwoch (Stand: 14.05 Uhr) 62 neue laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Vergleich zum Vortag gemeldet worden. Damit wurden seit Beginn der Pandemie im Februar 4070 Infektionen in der Pfalz gezählt. Landesweit gab es 237 Infektionen mehr, insgesamt nun 12.637. 3421 Personen gelten in der Pfalz als wieder genesen, 13 mehr als am Vortag. In ganz Rheinland-Pfalz wurden 10.247 Genesene gezählt, 58 mehr als am Dienstag. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Verstorbenen hat sich seit dem Vortag nicht geändert: 260 landesweit, 60 in der Pfalz.

14 neue Infektionen meldet Ludwigshafen, neun der Kreis Bad Dürkheim. Sieben kommen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, fünf aus Zweibrücken, jeweils vier aus Neustadt und dem Kreis Südwestpfalz. Drei neue Infektionen melden jeweils Landau, Frankenthal und der Donnersbergkreis, jeweils zwei die Stadt Kaiserslautern, Speyer, der Kreis Kusel und der Kreis Germersheim. Eine neue Infektion wurde jeweils im Kreis Kaiserslautern und an der Südlichen Weinstraße bekannt. Pirmasens hat keine neuen Infektionen zu vermelden. Der Kreis Bad Dürkheim steht nun kurz vor der Gefahrenstufe rot.

„Rot“ im Kreis Bitburg-Prüm, Mainz und Kreis Vulkaneifel

Über oder genau auf dem kritischen Wert von 50 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lagen den Angaben zufolge der Kreis Bitburg-Prüm (132), die Stadt Mainz (67) und, neu hinzugekommen, der Kreis Vulkaneifel (50). Damit hat laut Ministerium auch Letzterer den Schwellenwert zur Alarmstufe Rot des Corona-Warn- und Aktionsplans erreicht. Dort tritt nun ein lokaler Krisenstab zusammen. Im Landkreis Neuwied dagegen sank der Wert innerhalb eines Tages von 50 auf 40.

Im Landkreis Bitburg-Prüm, der mit seiner Sieben-Tages-Inzidenz von 132 bundesweit zu den am stärksten betroffenen Kommunen gehört, treten an diesem Donnerstag bis zum 30. November einige Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Kraft. So dürfen zu privaten Feiern maximal zehn Personen aus bis zu zwei Haushalten zusammenkommen. Auch beim Tragen einer Maske im öffentlichen Raum müsse ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Die Entwicklung geht nach Angaben der Kreisverwaltung vor allem auf zwei private Geburtstagsfeiern am vorvergangenen Wochenende zurück, an denen überwiegend junge Leute teilgenommen hätten.

Hinweise:

Quelle: Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).

Zahlen-Schwankungen: Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist. Auch am Wochenende werden nicht immer alle aktuellen Fallzahlen gemeldet.