An rheinland-pfälzischen Schulen fallen derzeit rund 15 Prozent aller 41.000 Lehrkräfte – also rund 6000 Lehrerinnen und Lehrer – für den Präsenzunterricht aus, weil sie direkt oder indirekt zu Corona-Risikogruppen gehören. Die Spanne zwischen den einzelnen Schularten ist hoch, am höchsten ist die Quote der Lehrer, die im Klassenzimmer fehlen, an Förderschulen (23 Prozent). In den Kitas in Rheinland-Pfalz fehlt derzeit Personal auf bis zu 3500 Vollzeitstellen, weil die betreffenden Erzieherinnen und Erzieher zu einer Risikogruppe gehören – bei insgesamt rund 23.500 Vollzeitstellen. Diese Zahlen gehen aus Antworten auf Anfragen der RHEINPFALZ am SONNTAG an die zuständigen Landesbehörden hervor.

