Ein 59-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Im Lenhart in Speyer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Einbrecher überrascht. Der Vorfall ereignete sich um 22.20 Uhr. Nach Angaben der Polizei flüchtete der Täter und fuhr in einem Kleinwagen davon. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.