Die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag um 54 auf 10.201 gestiegen. Da seit Montag ein weiterer Todesfall hinzukam, sind jetzt insgesamt 248 mit Sars-CoV-2 infizierte Menschen gestorben, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

Von den 54 Neuinfektionen entfallen 20 auf die Pfalz. Damit sind, Stand 22. September 10.13 Uhr, 3384 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in der Pfalz bestätigt worden. Davon gelten 3027 Personen als genesen. Es bleibt bei 54 in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorbenen Personen in der Pfalz. Acht Neuinfektionen hat es im Vergleich zum Vortag in Ludwigshafen gegeben, jeweils zwei Fälle im Kreis Kaiserslautern, im Kreis Bad Dürkheim und in Neustadt. Jeweils ein neuer Fall ist in Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken sowie im Kreis Germersheim, im Donnersbergkreis und im Rhein-Pfalz-Kreis dazugekommen.

Neun von zehn Personen gelten als genesen

Die meisten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage gibt es weiterhin in der Stadt Worms, mit rückläufiger Tendenz. Dort zählte das Gesundheitsamt 29 Fälle auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Es folgen die Landeshauptstadt Mainz und der Kreis Germersheim mit jeweils 24 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Von den 24 Landkreisen und 12 kreisfreien Städten ist kein einziger ohne Neuinfektion in den zurückliegenden sieben Tagen.

Knapp neun von zehn Menschen, bei denen eine Ansteckung mit dem Virus bestätigt wurde, sind bisher nach Angaben des Gesundheitsministeriums wieder genesen - das sind 9047 Fälle oder 88,7 Prozent. Aktuell sind 906 Menschen im Bundesland mit dem Virus infiziert (Stand 10.10 Uhr), sechs mehr als am Vortag.