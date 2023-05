Deutschland hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft sensationell das erste Endspiel seit 93 Jahren erreicht. Am Samstag gewann das deutsche Team gegen die USA im Halbfinale in Tampere 4:3 nach Verlängerung.

In der Vorrunde verlor das Team von Harold Kreis noch gegen die US-Auswahl, auch jetzt lag das Team schnell 0:2 zurück. Aber wie so oft beim WM-Turnier in Finnland und Lettland gab die Mannschaft nie auf. Rund 90 Sekunden vor dem Ende gelang Marcel Noebels (59.) der Ausgleich zum 3:3, nach 7:32 Minuten in der Overtime erzielte Frederik Tiffels das entscheidende Tor. Nun ist die erste deutsche WM-Medaille seit 70 Jahren sicher. Damals gab es Silber, aber ohne Finale, da sich nur vier Mannschaften angemeldet hatten.

Am Sonntag (19.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) trifft Deutschland im Finale wie zuletzt 1930 bei der allerersten Weltmeisterschaft auf Kanada, zuvor wurde der WM-Titel bei den Olympischen Spielen vergeben. Der Rekord-Weltmeister hatte das erste Halbfinale zuvor 4:2 gegen Lettland gewonnen.