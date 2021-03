Für das Land Rheinland-Pfalz haben die Gesundheitsämter am Montag 181 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind 5569 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand: 14.10 Uhr). Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um sechs Personen auf 3168. Seit Beginn der Pandemie haben sich nachweislich 104.420 Rheinland-Pfälzer mit Sars-CoV-2 infiziert.

Für die Pfalz wurden insgesamt 40 neue Infektionen gemeldet. Die Anzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle liegt damit für die Pfalz bei 38.511, aktuell infiziert sind laut Landesstatistik 1845 Pfälzer. Seit Sonntag wurden drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, damit steigt die Anzahl der Todesfälle in der Pfalz seit Pandemiebeginn auf 1395.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, liegt am Montag in Rheinland-Pfalz bei 46,2 – und damit unter dem Wert vor einer Woche (49,1). Die höchste Inzidenz verzeichnet der Kreis Germersheim mit 121,7. Danach folgen der Kreis Altenkirchen (83,8) und der Kreis Neuwied (83,7). Von den 36 Kreisen und Städten sind 24 unter einer Inzidenz von 50. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Kusel mit 14,2.