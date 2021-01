Im Gebiet der Pfalz sind dem Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) seit Dienstag 392 neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 gemeldet worden. Das hat das LUA auf seiner Webseite bekannt gegeben. Aus den LUA-Daten ergeben sich ferner 19 neue Todesfälle in der Pfalz. Damit sind seit Beginn der Pandemie 32.747 im Labor bestätigte Infektionen mit dem Virus, das die Krankheit Covid-19 auslösen kann, und 936 Todesfälle als Folge der Krankheit bekannt geworden. 1557 Personen wurden bisher ins Krankenhaus gebracht, 25.895 Menschen gelten als genesen.

Die Todesfälle verteilen sich wie folgt: Sechs Menschen sind in Ludwigshafen gestorben, vier in Frankenthal. Jeweils zwei weitere Todefälle melden die Kreise Südwestpfalz, Germersheim und der Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Stadt Kaiserslautern. Einen weiteren Todesfall seit dem Vortag gab es im Kreis Bad Dürkheim.

Die neuen Infektionsfälle laut den LUA-Daten nach Städten und Landkreisen:

Kreis Südliche Weinstraße 70

Ludwigshafen 60

Kreis Germersheim 39

Rhein-Pfalz-Kreis 33

Kaiserslautern 23

Kreis Südwestpfalz 23

Donnersbergkreis 21

Kreis Kaiserslautern 19

Kreis Bad Dürkheim 18

Neustadt 16

Pirmasens 14

Frankenthal 14

Kusel 12

Landau 11

Speyer 11

Zweibrücken 8

Die Anzahl der neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz, zeigt recht unterschiedliche Bewegungen. In der Süd- und Westpfalz – den Kreisen Germersheim, Südliche Weinstraße und Südwestpfalz sowie den Städten Zweibrücken und Pirmasens – gibt es deutliche Ausschläge nach oben. Zweibrücken liegt wieder in der vom Land definierten Warnstufe „rot“ mit einer Inzidenz von 52,6. Der Kreis Germersheim hat die 100er Marke wieder gerissen und liegt bei 103,6. Der Kreis Südliche Weinstraße klettert auf 165,6 und liegt damit pfalzweit am zweithöchsten nach Ludwigshafen, dessen Zahl mit 185,2 sich nur leicht erhöht hat gegenüber dem Vortag (183,5), aber noch immer der Spitzenwert im Bundesland ist. Den niedrigsten Wert der Pfalz hat Kusel aufzuweisen, das mit 49,8 knapp in der Gefahrenstufe „orange“ des Landes liegt.

Landesweit wurden den Behörden laut den LUA-Zahlen von Dienstag auf Mittwoch 914 neue Infektionen bekannt, das macht 87.004 laborbestätigte Infektionen seit Beginn der Pandemie. 2187 Menschen sind demnach im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben, 42 mehr als am Vortag. 4539 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht. 69.885 Personen gelten als genesen.

Hinweise:

Quelle: Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von de