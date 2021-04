Starker Auftritt! Mit einem 37:27 (19:8)-Sieg gegen Medwedi Tschechow lösten die Rhein-Neckar Löwen am Dienstagabend im SNP Dome in Heidelberg das Ticket für das Final Four in der European League. Das Final-Turnier ist am 22./23. Mai in der SAP-Arena in Mannheim. Die Löwen zeigten eine blitzsaubere Leistung, ließen dem Gegner keine Chance und schon Mitte der ersten Halbzeit gab es keinen Zweifel am Weiterkommen der Löwen. Torhüter Andreas Palicka legte einen herausragenden Auftritt hin. Das Tempospiel florierte. Die Löwen waren bissig. Erst in der letzten Viertelstunde konnten die Russen das Ergebnis aus ihrer Sicht etwas positiver gestalten.