Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen gewann am dritten Spieltag sein erstes Spiel in der neuen Saison – in überzeugender Manier. Mit 36:27 (17:13) besiegte das Team des neuen Eulen-Trainers Ceven Klatt am Mittwochabend den bis dato auch noch punktlosen TV Großwallstadt deutlich. „Oh, wie ist das schön“ schallte es hinterher aus den Kehlen der 1649 Zuschauer in der Eberthalle, während die Spieler im Kreis tanzten. Dann kam die obligatorische „Humba“ von Max Neuhaus.

Grundlage des ersten Heimsieges war eine klasse Leistung von Keeper Matej Asanin, der inklusive eines abgewehrten Strafwurfes auf ganz starke 15 Paraden kam. Er gab der Mannschaft Sicherheit, die nach und nach auch im Angriff immer besser agierte. Nur gleich nach der Pause sah es aus, als würden die Eulen kurz wackeln. Sie berappelten sich aber schnell und zogen die Zügel wieder an. Mittelmann Pascal Bührer (vier Tore) gab nach der Pause ein überzeugendes Comeback. Auch dass Großwallstadt in der Schlussphase mit sieben Feldspielern agierte, nützte den Unterfranken letztlich nichts mehr.

Bester Werfer der Eulen waren Hendrik Wagner (10/2), Alexander Falk (6) und Jan Remmlinger (5), für Großwallstadt waren der frühere Friesenheimer Tom Jansen und Savvas Savvas (5/1).