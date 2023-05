Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es gibt Dinge, die macht man gerne. Zum Beispiel wie Max Neuhaus die „Humba“ nach einem Sieg von Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen anstimmen, selbst wenn er gar nicht lange auf dem Parkett stand. Ausschlaggebend für den Sieg gegen Großwallstadt war am Mittwoch aber ein anderer.

Eulen-Trainer Ceven Klatt hatte sie nach der Niederlage in Dessau eingefordert, am Mittwochabend bekam er sie: eine Torhüterleistung. Und was für eine! Keeper Matej Asanin war vom Anpfiff