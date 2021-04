Am Samstagmorgen ist ein 28-jähriger Mann in Mannheim-Rheinau im Keller einer Wohnung leblos aufgefunden worden. In diesem Keller soll sich gegen 6 Uhr ein Streit zwischen dem 28-Jährigen und einem der Polizei bekannten Mann zugetragen haben. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Mann noch vor Ort, teilt die Polizei mit. Die Umstände seines Todes sind laut Polizei noch unklar. Der Tatverdächtige wurde um 8.30 Uhr in Wiesloch festgenommen. Dort hatte er sich an der Pforte des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden vorgestellt.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat Mannheim haben die weiteren Ermittlungen übernommen.