686 Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mehr meldet das Landesuntersuchungsamt am Dienstag (Stand: 14.10 Uhr) für Rheinland-Pfalz im Vergleich zum Vortag. Das sind insgesamt 34.122 Fälle seit Beginn der Pandemie; 18.633 Menschen gelten als genesen, 529 mehr als am Vortag. Die Anzahl der im Zusammenhang mit einer Infektion Verstorbenen erhöht sich um elf auf 381.

In der Pfalz gibt es gegenüber dem Vortag 278 neu gemeldete Infektionen. Damit erhöht sich die Anzahl aller seit Beginn der Pandemie gemeldeten Fälle auf 11.694. Die Anzahl der Todesfälle erhöht sich um fünf auf nun 106. Die als genesen geltenden Fälle erhöhen sich um 168 auf 5649. Die neuen Todesfälle fallen auf die Kreise Kusel (2) und Germersheim (1) sowie die Städte Pirmasens (1) und Kaiserslautern (1).

Spitzenreiter bei den Gesamtfällen in der Pfalz bleibt die Stadt Ludwigshafen mit nun 2069 bestätigten Infektionen (+55). Vier weitere Kommunen in der Pfalz haben mehr als 1000 bestätigte Fälle: der Kreis Germersheim mit 1213 (+21), der Rhein-Pfalz-Kreis 1157 mit (+35), der Kreis Kaiserslautern mit 1054 (+23) sowie der Kreis Bad Dürkheim mit 1008 (+35).

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage) bleibt in den meisten Kommunen der Pfalz im Vergleich zum Vortag auf einem ähnlichen Niveau, sinkt aber in vielen Gemeinden leicht. Am höchsten ist dieser Wert derzeit in Speyer mit 352 (-15), in Ludwigshafen mit 285 (-27) und im Kreis Kaiserslautern mit 239 (+5). Mit Abstand am niedrigsten ist dieser Wert nach wie vor in Pirmasens mit 54 (-5). Alle Kommunen in der Pfalz bleiben damit über dem Wert, ab dem die Warnstufe Rot gilt (50).